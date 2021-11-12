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12.11.2021 11:41

В Прикамье до 2030 года появятся 10 новых баскетбольных комплексов

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Вчера, 11 ноября, в правительстве Пермского края обсудили этапы развития регионального проекта "Пермь - баскетбольная столица Европы".
В Прикамье до 2030 года появятся 308 баскетбольных площадок. Фото: Администрация губернатора Пермского края В Прикамье до 2030 года появятся 308 баскетбольных площадок. Фото: Администрация губернатора Пермского края
В Прикамье до 2030 года появятся 308 баскетбольных площадок. Фото: Администрация губернатора Пермского края

- Эта инициатива полностью соответствует тем большим задачам, которые решает сейчас наш регион, - подчеркнул Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - К тому же баскетбол лидер среди всех игровых видов спорта в Прикамье. Им регулярно занимаются более 32 тысяч жителей края.

Проект "Пермь - баскетбольная столица Европы" является одним из шести прорывных инициатив Прикамья, которые были представлены заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко и полпреду президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Суть этой программы состоит в дальнейшем развитии этого вида спорта, причем как профессионального, так и любительского. Кроме того, при этом начнут развиваться и другие виды спорта в регионе, так как в планах правительства края обустройство необходимой инфраструктуры, и кроме того, организация различных состязаний, создание тренерской базы и помощь молодежи.

Дмитрий Махонин также выделил тот факт, что исполнение проекта "Пермь - баскетбольная столица Европы" неизбежно повлечет развитие туристической сферы и транспорта.

Саму же программу планируется реализовать в два этапа. В ходе первого в Перми будут возведены универсальный спорткомплекс, рассчитанный на прием более десяти тысяч зрителей за 12,8 миллиарда рублей и центр баскетбола с четырьмя игровыми залами. Главным событием первого этапа должно стать первенство Европы по баскетболу 2025 года, заявка на проведение которого в Перми уже подана.

Второй этап заключается в создании 308 баскетбольных площадок для спортсменов-любителей. Кроме того, появятся восемь модульных спортивных залов. Будет возведен комплекс в Новых Лядах, где разместятся спортивный и тренажерный залы, а также ледовый каток под крышей. На это выделяется два миллиарда рублей. Также планируется строительство Баскетхолла в Березниках.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что возведение спортивных центров будет вестись независимо от выбора места проведения чемпионата Европы. Также глава Прикамья указал на то, что строительство спортивных площадок в городах и районах края должно вестись ускоренными темпами.

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