В Прикамье создают условия для увеличения числа людей в сфере МСП

Вчера, 11 ноября, глава Прикамья Дмитрий Махонин выступил на форуме "Дни пермского бизнеса", приняв участие в главном событии дня - пленарной сессии "Где бизнес?".

- В сложившихся сейчас условиях деловой активности из-за имеющихся ограничений бизнес столкнулся с серьезными проблемами, - отметил Дмитрий Махонин. - И этот форум сейчас является той площадкой, где можно обсудить пути их решения. Предприниматели в настоящее время действуют в тяжелой обстановке, и несут немалую ответственность, задача властей помогать ему.

Губернатор Пермского края также заявил, что руководство региона считает предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСП), одним из важнейших факторов развития экономической жизни Прикамья. Чтобы помочь бизнесу, в Пермском крае разработали Стратегию развития МСП на период до 2030 года.

- Главными направлениями нашей политики в этой области являются развитие конкуренции, создание новых предприятий и деятельность по организации точек роста в муниципальных образованиях, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Хочу отметить, что ключевым фактором здесь является увеличение числа занятых в этой сфере.

Также губернатор сделал упор на том, что правительство Прикамья намерено оказывать всемерную помощь предприятиям, нацеленным на дальнейшее развитие и поддержку различных проектов.

- В Пермском крае введен ряд налоговых послаблений, - сказал Дмитрий Махонин. - Кроме того, развиваются способы финансовой поддержки. Увеличивается количество жителей края в области самозанятости. Но не все предприниматели, занятые в секторе МСП, осведомлены о том, как получить те или иные виды поддержки. И сейчас мы занимаемся еще и тем, что доводим до них, какая поддержка им может быть оказана, чтобы они в полной мере применяли ее в своей деятельности.