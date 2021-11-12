В Татарстане переустроят газопроводы для строительства М-12

В Республике Татарстан переустроят газопровод в ходе подготовки к строительству трассы М-12 на седьмом этапе, сообщили в госкомпании "Автодор". Получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

"Главэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на этапы 7.11 и 7.13 подготовки территории строительства автомобильной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань на участке км 586 - км 663. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

В соответствии с проектной документацией пройдет переустройство газопровода-отвода диаметром 325 мм к газораспределительной станции в селе Шигаево Апастовского района Республики Татарстан. Протяженность газопровода - 386,8 м, рабочее давление - 5.4 МПа. Проект также включает в себя строительство перехода трассы трубопровода через автомобильную дорогу I категории, которое будет выполнено открытым способом с устройством защитного футляра.

Также будет переустроен газопровод-отвод диаметром 219 мм к районному центру Большие Кайбицы. Работы пройдут в рамках этапа 7.13 подготовки территории строительства скоростной автомагистрали М-12. Протяженность газопровода - 1208,69 м, рабочее давление - 5,4 МПа.

Трассы проектируемых газопроводов-отводов определены с учетом проекта планировки и межевания территории скоростной автодороги, а также условий обеспечения их безопасной эксплуатации и наиболее экономичного варианта строительства, пояснили в госкомпании.

Скоростная платная трасса М-12 Москва - Казань, общей протяженностью 810 км, строится начиная с июня 2021 года в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В настоящее время продолжаются работы по подготовке территории строительства на седьмом этапе, включающем участки трассы с 586 по 663 км. Работы идут на территории Чувашии и Татарстана.