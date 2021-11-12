В Удмуртии у школьников выявили признаки кишечной инфекции

В Удмуртии началась проверка по факту отравления детей. ЧП произошло в селе Каракулино, где накануне вечером у учеников местной школы появились признаки недомогания.

Пока известно о восьми пострадавших - они официально обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Состояние детей стабильное, в стационарном лечении они не нуждаются, сообщила заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук. Она добавила, что ситуация находится под контролем, врачи осмотрят всех, кому стало плохо, в том числе и тех ребят, которые сегодня остались дома.

В школе числятся 650 учеников. На время проведения расследования всех перевели на дистанционный режим.

- По данному факту проводится комплексная проверка, причины массового отравления устанавливаются, взяты пробы в столовой. На место выехали специалисты, - заявила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Проверку начала и районная прокуратура. Следователи выяснят, как было организовано питание в школе и соблюдались ли санитарные нормы и правила.