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12.11.2021 03:00

Кемеровские спасатели начали зимние тренировки на Красном озере

В своём Instagram глава города Илья Середюк отметил, что условия, в которых проходят тренировки, максимально приближены к реальным. Главная задача - отработать навыки оказания помощи людям, провалившимся в ледяную воду. В тренировках задействован весь личный состав Кемеровской службы спасения.
Фото: Семен Габанов Фото: Семен Габанов
Фото: Семен Габанов

"Уважаемые кемеровчане, особенно это касается рыбаков и родителей несовершеннолетних детей! Соблюдайте все меры предосторожности, с детьми проведите необходимые беседы", - обратился Илья Владимирович к горожанам.

Специалисты напоминают опасность периода ледостава. При движении отдельных пешеходов толщина льда (при температуре воздуха ниже нуля) должна быть не менее 7 сантиметров. Группа людей может безопасно передвигаться по льду при толщине не менее 15 сантиметров.

Если вы стали свидетелем или участником происшествия на льду, немедленно сообщите об этом по круглосуточным телефонам 112 или 77-05-05.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово

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