Кемеровские спасатели начали зимние тренировки на Красном озере

"Уважаемые кемеровчане, особенно это касается рыбаков и родителей несовершеннолетних детей! Соблюдайте все меры предосторожности, с детьми проведите необходимые беседы", - обратился Илья Владимирович к горожанам.

Специалисты напоминают опасность периода ледостава. При движении отдельных пешеходов толщина льда (при температуре воздуха ниже нуля) должна быть не менее 7 сантиметров. Группа людей может безопасно передвигаться по льду при толщине не менее 15 сантиметров.

Если вы стали свидетелем или участником происшествия на льду, немедленно сообщите об этом по круглосуточным телефонам 112 или 77-05-05.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово