Уголовное дело завели после ДТП с поездом в Красноярском крае

Полиция завела уголовное дело после столкновения "ГАЗели" с товарным поездом на переезде в Лесосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Расследование находится на контроле региональной прокуратуры.

Напомним, вечером 12 ноября на перегоне Абалаково в Лесосибирске пассажирская "ГАЗель" столкнулась с товарным поездом. Погибли пять человек, еще двое пострадали. Представители железной дороги подчеркнули, что авария произошла из-за водителя микроавтобуса, который проигнорировал красный сигнал светофора и выехал под грузовой поезд.

Погибли работники одного из предприятий, которые возвращались с работы в гостиницу. В надзорном ведомстве уточнили, что машина принадлежит АО "Мостострой-11". По данным МВД, водитель выжил, сейчас он госпитализирован. Сотрудники прокуратуры оценят организацию работодателем перевозку сотрудников.