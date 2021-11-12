В Хакасии мужчину осудили за пропаганду терроризма

Военный суд вынес приговоры двум гражданам ближнего зарубежья, проживающим в Республике Хакасия. Один из них осужден за пропаганду терроризма, другой - за то, что умолчал о преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности.

Оперативники ФСБ зафиксировали эпизоды деятельности мужчины: он распространял в Абакане идеи террористической организации "Катиба Таухид ва-Джихад" (запрещена в России).

Первый Восточный окружной военный суд приговорил сторонника террористов к двум с половиной годам лишения свободы. Жившему с ним в одной квартире соотечественнику тоже назначено наказание: он лишен вида на жительство в России и приговорен к штрафу в 25 тысяч рублей.