В Петербурге работника цирка оштрафовали за фотосессии с белым тигром

Дзержинский районный суд Петербурга назначил административный штраф сотруднику московского цирка, устраивавшему фотосессии с белым тигренком.

Как сообщила пресс-служба судов города, мужчина предлагал петербуржцам сфотографироваться с тигренком в районе улицы Новые Заводы.

Когда к нему подошел сотрудник Росприроднадзора и спросил, что он делает с животным, тот ответил, что просто его выгуливает. При проверке мужчина показал договор безвозмездной передачи ему тигренка из ялтинского зоопарка, а также удостоверение сотрудника одного из московских цирков.

Поскольку тигры включены в перечень животных, которых запрещено содержать и использовать, нарушителя привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 3000 рублей.

Кроме того, по решению суда семимесячного хищника конфисковали. Где он теперь будет жить, определят органы Росприроднадзора.