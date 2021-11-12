В поселке Ленобласти в антисанитарной квартире нашли четверых детей

Следственный комитет по Ленинградской области начал расследование обстоятельств, при которых четверо детей оказались в антисанитарных условиях. Старший ребенок не ходит в школу, младшие не посещают детский сад, сообщает СК по Ленобласти.

Мать, ее четверо детей проживают в муниципальной квартире в деревне Горбунки. В этой же квартире живут еще пять человек. Матери 22 года, ее старшему ребенку - 7 лет, но в школу он не ходит. Двое детей помладше не ходят в детский сад. Самому младшему ребенку 11 месяцев.

Выяснилось, что органы опеки семью хорошо знают, ранее мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Тем не менее, ситуация в семье никак не менялась.

Следователи установили, что женщина нигде не работает, фактически детей не содержит и злоупотребляет спиртным.

Сейчас в отношении чиновников местной опеки возбуждено дело о халатности.