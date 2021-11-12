В Заполярье десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Крупное ДТП произошло на 1326-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола". Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter вез пассажиров из Мурманска в Кандалакшу. Выезжая с правого поворота, он не справился с управлением и допустил занос, после чего микроавтобус опрокинулся в кювет и лег на правый бок.

- В результате ДТП пять пассажиров получили травмы и были доставлены больницы, - отметили в УГИБДД. - Их жизни ничто не угрожает. Еще пять пассажиров обслужены амбулаторно.

По факту аварии полиция проводит проверку.