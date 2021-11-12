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12.11.2021 16:01
Рубрика: Происшествия

На Кубани будут судить главаря банды, участвовавшего в семи убийствах

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В столице Краснодарского края в ближайшее время пройдет суд над 60-летним мужчиной, которого обвиняют в целом ряде преступлений. Среди его злодеяний убийства, разбой и бандитизм. По данным следствия, обвиняемый организовал в белорусском Гомеле банду, которая убила семью из трех человек, включая четырехлетнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю, уголовным делом занимался первый отдел по расследованию особо важных дел.

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- По данным следствия, обвиняемый на территории города Гомель Республики Беларусь создал организованную преступную группу (банду), в которую вовлек супруга сестры и своего знакомого. В декабре 1997 года банда совершила разбойное нападение на семью в Гомеле. Убив мужчину, его жену и малолетнего сына, нападавшие похитили из их дома денежные средства и ювелирные изделия, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, злоумышленник тщательно готовился к преступлению и приобрел автомат и 16 патронов к нему, а также холодное оружие, купил автомобиль модели "ГАЗ-24".

Убийцы похитили из квартиры убитой семьи вещи и деньги на общую сумму 145 миллионов рублей - по курсу 1997 года это 21 миллион российских рублей.

Один из подельников обвиняемого на месте преступления оставил следы крови, поэтому мужчина вместе с мужем своей сестры решили расправиться и с ним, чтобы на след не вышли правоохранители. Его убили в одном из парков Гомеля в том же году.

В начале следующего года обвиняемый с тем же подельником вывезли в безлюдное место мужчину, который занимался обменом валют. Его заманили обещанием крупной сделки, но в итоге тоже убили на месте, похитив около 12 тысяч рублей на российские деньги по курсу 1998 года.

Совершив массу преступлений в Беларуси, обвиняемый вместе с мужем сестры перебрался в Россию и уже здесь убил и его. Это преступление безнаказанным не осталось и мужчину приговорили к 8 годам заключения. После освобождения он снова принялся за старое - в 2013 году совершил убийство, а также причинил тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. Сейчас он отбывает наказание в Краснодарском крае за эти преступления. Именно по месту отбывания наказания Генпрокуратура РФ и поручила расследование преступлений, совершенных еще в Беларуси.

Прокуратура Кубани утвердила обвинительное заключение по шести пунктам части 2 статьи 105 УК РФ "убийство, совершенное в отношении двух и более лиц с особой жестокостью организованной группой, сопряженное с разбоем и бандитизмом", а также по трем пунктам статьи 162 УК РФ "разбой, совершенный с проникновением в жилище" и статье 209 УК РФ "Создание банды в целях нападения на граждан".

Собранных доказательств по мнению правоохранителей достаточно. Санкция за наиболее тяжкое из совершенных преступлений предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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