На Кубани двух мужчин будут судить за отмывание 60 млн рублей

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Геленджика, обвиняемых по части 4 статьи 159, части 2 статьи 306, части 2 статьи 307 и части 4 статьи 174.1 УК РФ - "Мошенничество", "Заведомо ложные показания", "Заведомо ложный донос" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Факт мошенничества и легализации денег выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новороссийску.

По версии следствия, руководитель крупной городской коммерческой компании заключила с банком два кредитных договора на общую сумму 105 миллионов рублей. Эти деньги она отдала 44-летнему обвиняемому, чтобы помочь ему завершить строительство объекта недвижимости в селе Кабардинка. В качестве поручителя выступил его 38-летний компаньон по бизнесу, который предоставил в залог находящийся в его собственности земельный участок с девятиэтажным коммерческим зданием в Геленджике.

Позже обвиняемые заключили между собой фиктивный договор купли-продажи залоговой недвижимости, датируя его сроком, предшествующим заключению кредитных договоров. Также они инсценировали судебный спор по неисполнению договора, в результате которого оформили спорную недвижимость в качестве залога, чем причинили банку, выдавшему кредит, многомиллионный ущерб.

Кроме того, приобретя обманным путем право на недвижимое имущество, 44-летний обвиняемый, выдавая себя за собственника девятиэтажного коммерческого здания, несколько лет заключал договоры аренды расположенных в нем помещений, получив безналичным способом в качестве оплаты свыше 60 миллионов рублей.

В рамках досудебного производства по другому уголовному делу допрашиваемые в качестве свидетелей фигуранты дали заведомо ложные показания. Как выяснилось, один из обвиняемых обратился в правоохранительные органы с заведомо ложным доносом о якобы совершенном в отношении него преступления.

В ходе следствия оба злоумышленника скрылись и были объявлены в международный розыск. Ленинский районный суд Новороссийска заочно избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.