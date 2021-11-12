Суд заключил под стражу бывшего полицейского из угрозыска Геленджика

В Геленджике суд принял решение заключить под стражу на время следствия бывшего полицейского, который вместе со своим коллегой обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве на 1,7 миллиона рублей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, срок заключения под стражей составит 1 месяц и 20 дней - до 30 декабря 2021 года.

- Из материалов, представленных суду следует, что обвиняемый в июле 2021 года совместно с другим фигурантом уголовного дела осуществили незаконное задержание бизнесменов, необоснованно применив к ним физическую силу и специальные средства. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где их удерживали, требуя передачи денежных средств во избежание наступления негативных для них последствий, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Потерпевшие отдали полицейским 1 миллион 700 тысяч рублей, после этого их отпустили. Бизнесмены сразу обратились в правоохранительные органы, но подозреваемые скрылись с деньгами.

Первого подозреваемого задержали в середине августа, а второго нашли только 10 ноября - он скрывался в Анапе. Его задержали сотрудники ФСБ.

Защита обвиняемого возражала против решения суда о заключении под стражу, но суд учел тяжесть совершенных преступлений и связи обвиняемого и остался непреклонен.

Как ранее сообщала "РГ", уголовное дело против полицейских за превышение должностных полномочий и мошенничество возбудило следственное управление СКР по Краснодарскому краю в начале августа.