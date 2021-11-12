Ученые ЮФУ разработали систему защиты от интернет-мошенников

В прошлом году, по данным ВЦИОМ, у россиян похитили почти 150 миллиардов рублей. А в Ростовской области около 20 процентов правонарушений составили телефонные и интернет-мошенничества. Впрочем, если соблюдать правила "интернет-гигиены", можно защитить сбережения.

Почему жертвы верят мошенникам

"Во-первых, человек социален - оттого и доверчив. Доверие - необходимое условие взаимодействия в обществе. Во-вторых, мошенники пользуются нагнетанием эмоциональной напряженности, страха потерь, необходимостью принять незамедлительные решения. Это помогает снизить бдительность жертвы", - пояснил к.п.н, доцент кафедры общей и педагогической психологии Академии психологии и педагогики ЮФУ Александр Мирошниченко.

Александр Мирошниченко: Самыми доверчивыми являются люди старше 50 лет. Фото: Пресс-служба ЮФУ

По словам эксперта, самыми доверчивыми являются люди старше 50 лет. Во-первых, сказывается воспитание в СССР с высокой цензурой источников информации, отсутствием причин не доверять ей. Во-вторых - непонимание многих технических нюансов банковских переводов, сохранности персональных данных.

Психолог выделил наиболее частые приемы мошенников. Среди них: звонок о якобы совершенной операции с банковской карты; звонок о беде родственника; перехват доступа в личные аккаунты в соц. сетях с целью распространения информации о финансовой помощи. Чтобы у жертвы не было времени обдумать ситуацию, злоумышленники давят на срочности принятия решения и страхе потерять деньги или навредить родственнику.

"Чтобы не поддаваться подобным провокациям следует не предпринимать быстрых решений. Если звонят из банка и говорят о действиях, которые вы не совершали, незамедлительно прекращайте разговор без пояснений и с документами направляйтесь в отделение банка.

Если сообщают о беде родственника и необходимости перевода денег, прекращайте разговор и незамедлительно перезвоните человеку, якобы попавшему в беду.

Если вас просят перевести деньги на карту в соцсетях, прежде чем осуществить перевод свяжитесь любым другим способом с просящим. Если информация подтвердится, поддержите соболезнованиями и финансово, если нет - сбережете средства и нервы", - объяснил Александр Мирошниченко

Эксперт также описал психологический портрет типичного мошенника: отличное знание человеческой натуры, актерское мастерство и никакого стыда. Злоумышленнику все равно, какого человека обмануть. Самое главное для него - получение денежных средств. Психолог отметил, что особенно участились случаи мошенничества в период изоляции и в условиях ухудшения экономической ситуации.

"Предостерегать можно и нужно и это совместной работы различных институтов нашего общества. И более эффективной превентивной работой является не карательная по факту совершения, а воспитательная, коррекционная, реабилитационная", - подытожил Александр Мирошниченко.

Бесплатный интернет - самый опасный

Елена Басан, к.т.н, доцент кафедры безопасности информационных технологий Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ, рассказала, что перехватить данные пользователя в интернете можно в тот момент, когда он авторизуется на сайте.

Елена Басан: Перехватить данные пользователя в интернете можно в тот момент, когда он авторизуется на сайте. Фото: Пресс-служба ЮФУ

"Именно поэтому при подключении к общественным точкам доступа рекомендуют не входить в социальные сети и личные аккаунты, а даже если вошли, то необходимо затем сменить пароли", - подчеркнула Елена Басан.

По словам эксперта, перехватить трафик внутри одной сети могут "сниферы" - программы "слушающие" сеть и перехватывающие информацию. Из полученного трафика злоумышленник может использовать данные для подделки или блокировки соединения с целью атаки на сеть жертвы.

Спикер выделила ещё один сценарий атаки с целью получения данных - проникновение на общедоступный сервер, на котором запущен сайт или сервис. Каждый сайт имеет сетевой адрес сервера, на котором хранится, - мы привыкли видеть его в символьном представлении (например, sfedu.ru). Зная сетевой адрес сервера, злоумышленник может просканировать сеть и, обнаружив открытые сетевые службы, попытаться подключиться через них. Однако спикер отметила, что эти сценарии требуют хорошей технической подготовки и мощной вычислительной техники.

По мнению спикера, в случае с телефонными мошенниками все полностью зависит от бдительности жертвы. Не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров и общаться с операторами на другом конце - ваш голос может быть использован для подделки данных.

"Лучше всего установить систему, которая защищает от телефонного спама и блокирует подозрительные номера. Отследить телефонных мошенников сложнее, средства маскировки номера телефона абонента существуют давно, при этом можно использовать интернет-сервисы для генерации звонков и сообщений", - заключила Елена Басан.

Специалист советует регулярно менять пароли, делать пароли стойкими и неповторяющимися, избегать авторизации на сайтах и сервисах при подключении к общественной сети, а также регулярно обновлять программное обеспечение и использовать антивирус и межсетевой экран для защиты средств подключения.

Помогут только в МВД

Екатерина Тищенко, к.ю.н, доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета ЮФУ рассказала, что восстановить нарушенные права можно только обратившись в правоохранительные органы. В системе МВД для борьбы с интернет-мошенниками создан специальный отдел, в название которому присвоена буква "К".

Екатерина Тищенко: Восстановить нарушенные права можно только обратившись в МВД. Фото: Пресс-служба ЮФУ

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит широкий спектр норм, которые позволяют определить подобные действия как преступные. Базовая норма - ст. 159.6 УК РФ "Мошенничество в сфере компьютерной информации".

"Степень наказания определяется размером ущерба от преступления, поэтому может повлечь для виновного лица штраф, арест, обязательные работы или лишение свободы. В этом смысле материальное право адекватно отражает сложившуюся ситуацию и не требует изменений. Другое дело, что правоприменительная практика и профилактика дистанционного мошенничества требует внимания и усилий", - рассказала эксперт.

Процедура расследования занимает много времени и требует много усилий. Поэтому лучше соблюдать правила, которые помогут защитить денежные средства от финансовых мошенников:

1.Никому никогда не сообщать данные своей банковской карты. Сотрудник банка во время разговора по телефону для идентификации клиента обычно спрашивает ФИО, дату рождения, секретное слово. Может запросить последние 4 цифры карты. Другую информацию он не имеет право запрашивать никогда (тем более код из СМС и CVV-код, указанный на обороте карты).

2.Если стало понятно, что с вами контактирует мошенник, надо прервать общение и обратиться в полицию. Если по вашей карте действительно в данный момент совершаются операции, необходимо приостановить их, заблокировав карту. Это лучше сделать самостоятельно, перезвонив в банк по номеру горячей линии (указана на обороте карты) или по телефону на официальном сайте банка.

3.Не сохранять данные карты в личном кабинете или браузера.

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