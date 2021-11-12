В Новороссийске задержали дайверов-браконьеров с тысячами мидий

Двоих браконьеров поймали сотрудники транспортной полиции на пляже в Новороссийске. У молодых людей 19 и 22 лет при себе обнаружили снаряжение для дайвинга и больше 5 тысяч незаконно добытых мидий. Как сообщили в пресс-службе Новороссийского линейного отдела МВД на транспорте, ущерб составил не меньше 120 тысяч рублей.

- Факт незаконного промысла биоресурсов выявили в ходе оперативно-профилактических мероприятий в районе пляжа Волочаевский города Новороссийска. На месте происшествия были задержаны двое местных жителей в возрасте 19 и 22 лет, которые с использованием снаряжения для дайвинга в нарушение Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна осуществили незаконную добычу черноморских мидий в количестве более 5300 штук, - говорится в сообщении ведомства.

Всех добытых браконьерами мидий полицейские изъяли. Против них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Обоим парням выдали обязательство о явке. Им может грозить до пяти лет лишения свободы, либо крупный штраф.