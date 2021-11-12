В Новороссийске задержали дайверов-браконьеров с тысячами мидий

Новости

Москвичей предупредили о ледяном дожде и 9-балльных пробках 12:09
Яндекс адаптировал такси для незрячих пользователей 12:00
В одном из домов в центре Москвы поймали ужа 11:53
В Беларуси "Спутник V" поступит в гражданский оборот к июню 2022 года 11:46
СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу 11:44
Эксперт объяснил низкую загрузку европейских хранилищ "Газпрома" 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 5183 новых случая COVID-19 11:38
Фигуристка Усачева снялась с Гран-при в Японии из-за травмы на разминке 11:22
Почти 100% россиян уже приняли участие в переписи населения 11:20
В России выберут лучших менеджеров страны 11:17
"Белавиа" не будет принимать на рейсы граждан трех стран, вылетающих из Турции 11:03
На дорогах Москвы появились камеры "АвтоУраган" 11:02
В Дагестане хотят увековечить память Героя России Виктора Казанцева 11:02
СК проведет расследование нападения бойцовского пса на пешехода в Подмосковье 11:01
Более 150 катков с искусственным льдом откроют в Москве 10:50
Власти Москвы перевели общественный транспорт в зимний режим 10:47
Греф предложил ограничить детский контент с помощью ИИ 10:42
Умер актер из "Клана Сопрано" Вал Бизильо 10:40
Постпред Беларуси в ООН заявил о стягивании военной техники на границе 10:31
В Севастополе изъяли нелегальную партию сигарет на 15 миллионов рублей 10:30
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда 10:21
Умерла актриса из "Друзей" Камилла Савиола 10:18
Мишустин назначил Евгения Петрова руководителем Роснедр 10:15
Си Цзиньпин получил титул "кормчего", как Мао Цзэдун 10:13
Вертолет Ми-8/17 стал вторым по популярности в мире 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
КС РФ запретил сносить дачи в зоне газопроводов без компенсации
КС РФ запретил сносить дачи в зоне газопроводов без компенсации
12.11.2021 11:33
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске задержали дайверов-браконьеров с тысячами мидий

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Двоих браконьеров поймали сотрудники транспортной полиции на пляже в Новороссийске. У молодых людей 19 и 22 лет при себе обнаружили снаряжение для дайвинга и больше 5 тысяч незаконно добытых мидий. Как сообщили в пресс-службе Новороссийского линейного отдела МВД на транспорте, ущерб составил не меньше 120 тысяч рублей.

В Хабаровском крае браконьеры выловили краба и гребешка на 30 млн

- Факт незаконного промысла биоресурсов выявили в ходе оперативно-профилактических мероприятий в районе пляжа Волочаевский города Новороссийска. На месте происшествия были задержаны двое местных жителей в возрасте 19 и 22 лет, которые с использованием снаряжения для дайвинга в нарушение Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна осуществили незаконную добычу черноморских мидий в количестве более 5300 штук, - говорится в сообщении ведомства.

Всех добытых браконьерами мидий полицейские изъяли. Против них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Обоим парням выдали обязательство о явке. Им может грозить до пяти лет лишения свободы, либо крупный штраф.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
СМИ: В Сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян
АвтоВАЗ продолжит выпуск двигателей, шасси и коробок передач
За сутки в России подтверждено 40 124 случая COVID-19 в 85 регионах
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей