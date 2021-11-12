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12.11.2021 13:14
Рубрика: Власть

В Севастополе начали буксировку подводной лодки в музей Балаклавы

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Буксировка подводной лодки С-49 проекта 633РВ из Южной бухты Севастополя в подземный музейный комплекс "Балаклава" началась сегодня утром. Об этом "РГ" сообщила замдиректора музея Светлана Миненко. Подлодка уже прошла мыс Фиолент и сейчас приближается к Балаклаве.

- Лодка была передана музею и проходила ремонтно-восстановительные работы в Северном доке Севастополя, - рассказала Миненко. - Восстановили и заменили практически весь легкий корпус, подготовили к музеефикации. Сегодня буксируют из Севастополя в Балаклаву, где она займет почетное место в сухом доке Балаклавского подземного комплекса.

Фото: Минобороны РФ
Фото: В Балаклаве после реконструкции открылся музей-укрытие подлодок

Согласно данным с вебкамер, около 12:30 субмарина на буксире прошла возле мыса Фиолент.

Подлодку планируют заводить в канал подземного комплекса между 13 и 16 часами дня. Движение по Таврической набережной Балаклавы будет перекрыто. Понтонный автомобильный мост у входа в канал отведут в сторону, чтобы открыть путь субмарине. За несколько недель до транспортировки подлодки мост прошел проверку, его отводили из канала.

Сухой док подземного комплекса был также был подготовлен для установки субмарины. Она займет историческое место именно там, где раньше выполнялся ремонт подлодок.

- В доке был проведен ремонт, его осушили, восстановили малый батопорт, который герметично закрывает сухой док, - говорит представитель музея. - В доке также подготовили бетонные киль-блоки, на которые станет лодка.

Последняя подлодка покинула секретный подземный комплекс в Балаклаве в 1991 году, 30 лет назад. Все это время сухой док был заполнен водой, объект не функционировал. С 2003 года в нем был открыт музей, а в 2014 году он перешел под управление минобороны РФ. В начале 2021 года в музее прошла масштабная реконструкция, он открылся для посетителей в мае. После этого начались восстановительные работы в сухом доке.

Пока туристы будут смотреть на подводную лодку сверху, со смотровой площадки. В дальнейшем музей планирует предоставить доступ в сам сухой док, чтобы лодку можно было осмотреть со всех сторон. Рассматриваются также варианты проведения экскурсий внутри субмарины, но для этого нужна длительная подготовительная работа.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Черноморского флота, подводная лодка С-49 (ПЗС-50) была выведена из состава флота в 1996 году, после чего использовалась как зарядная станция. Ее передали музею несколько месяцев назад, после этого субмарину поставили в док на ремонт.

Справка "РГ"

Дизель-электрические подводные лодки проекта 633 строились с 1957 по 1961 год. В 1971-1980-х годах две подлодки С-49 и С-11 были модернизированы по проекту 633РВ для испытаний противолодочных ракетных комплексов "Водопад" и "Ветер".

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