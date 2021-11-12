Ямалкоммунэнерго установит более 10 тысяч "умных" приборов учета

Главные преимущества этих приборов - больше не нужно будет ежемесячно направлять показания, а их установка и обслуживание бесплатное.

"Ямалкоммунэнерго" проводит работы по установке и замене старых счетчиков на "умные" приборы учета электроэнергии. В компании планируется установить более 10 тысяч электросчетчиков. Устанавливаемые "умные" счетчики электроэнергии имеют возможность дистанционной передачи показаний. На сегодняшний день специалисты компании установили более 2500 таких приборов учета.

"В первую очередь установка (замена) "умных" приборов учета электроэнергии проводится потребителям, у которых отсутствует прибор учета, или действует прибор учета с истекшим сроком поверки, или же счетчик вышел из строя. Все устанавливаемые приборы учета электроэнергии будут объединены в автоматизированную систему учета энергоресурсов - АСУЭ, которая позволит обеспечить дистанционный сбор, обработку и хранение показаний с таких приборов учета электроэнергии. А выставление счетов за потребляемую электрическую энергию будет осуществляться на основании показаний "умных" счетчиков", - пояснил заместитель генерального директора по сбыту АО "Ямалкоммунэнерго" Сергей Шапочка.

Денежные средства за приобретение, установку либо замену приборов учета электроэнергии потребителям уплачивать не требуется. Потребители, у которых установлены такие новые "умные" приборы, будут освобождены от необходимости снимать и передавать показания с приборов учета, а также следить за сроками поверки и состоянием этих приборов. По сути, у потребителей остается две обязанности: допустить энергетиков к установке и обслуживанию новых приборов учета и своевременно оплачивать счета за потребленную электроэнергию.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"