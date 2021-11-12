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12.11.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

Тюменские полицейские довезли до больницы ребенка с аппендицитом

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Инспекторы дорожно-патрульной службы не только контролируют движение на трассах, но и, как показывает жизнь, участвуют в экстренной доставке пассажиров в медучреждения. Недавно благодаря незамедлительной помощи старшего лейтенанта полиции Александра Лепехина и капитана полиции Семена Афанасьева, сотрудников специализированного взвода полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области, остался жив шестилетний мальчик, которому стало плохо в дороге.

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В тот день маленький Станислав вместе с семьей отправился из Тюмени в Ялуторовск в гости к бабушке, рассказали в региональной Госавтоинспекции. Ничего не предвещало беды, но ребенок резко закричал, у него началась рвота. Напуганные родители остановились рядом с машиной ДПС и попросили представителей правопорядка о помощи.

Оценив состояние малыша, автоинспекторы включили световые и звуковые спецсигналы (участок федеральной автодороги от областного центра до Ялуторовска всегда загруженный) и быстро довезли его в больницу. Там юного пациента сразу же прооперировали. Источником острой боли стало не что иное, как аппендицит, и воспаленный из-за него кишечник.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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