СМИ: Армия Украины испытывает нехватку личного состава

По ее данным, укомплектованность подразделение вооруженных сил страны составляет от 30 до 60 процентов.

Отмечается, что в армии царит атмосфера разочарования: военнослужащие отказываются от продления контрактов, контрактники отличаются низкой мотивацией, существуют финансовые проблемы, офицерский состав "по-скотски" относится к солдатам.

Издание добавляет, что опытные военнослужащие предпочитают уходить со службы. "Случись сейчас настоящая маневренная война, и украинская армия снова окажется в той же ситуации, что и в 2014 году. Когда необстрелянные офицеры не знали, что делать, а рядовые не горели желанием воевать", - рассказал один из офицеров "Стране".