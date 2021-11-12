Стартовал сбор заявок на "Зеленую премию"

Российский экологический оператор объявил о начале сбора заявок на "Зеленую премию", которую будут вручать за вклад в формирование новой модели осознанного потребления. Победителей объявят в декабре на торжественной церемонии в Москве.

"В рамках "Зеленой премии" мы оценим вклад брендов, общественных, образовательных и культурных организаций, медийных личностей и экоактивистов в формирование новой модели осознанного потребления. Ведь реформа отрасли обращения с ТКО - это не только заводы по переработке, законопроекты и экономическое регулирование, но и обычные люди с их непреодолимым желанием сделать нашу страну более чистой. Главная цель "Зеленой премии" - привлечь внимание и стимулировать остальных стать более экологически активными, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли", - отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Конкурс будет представлен в следующих номинациях:

• "Бренды" - проекты крупных компаний, реализующиеся в экологическом направлении;

• "Культура/искусство" - проекты в области искусства, рассказывающие об экологии, устойчивом развитии, осознанном потреблении;

• "Общественные организации и волонтеры" - проекты экологической направленности, реализуемые общественными организациями и деятелями или волонтерами;

• "Образовательные учреждения" - экологические проекты, реализуемые образовательными учреждениями;

• "Медиапроекты" - блогеры, медиапроекты и частные лица, совершившие вклад в формирование новой модели поведения в обществе.

Кроме указанных пяти номинаций, "Зеленую премию" получат лидеры "Зеленого рейтинга" регионов, а также лучшие региональные операторы, работающие на территории субъектов РФ. Их оценка производится по ряду объективных критериев.

"Зеленая премия" организуется Российским экологическим оператором с целью оценки деятельности регионов, региональных операторов в сфере обращения с ТКО, а также брендов, деятелей культуры, общественных организаций, частных инициатив и образовательных учреждений в области формирования осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с отходами. Заявки принимаются до 1 декабря.