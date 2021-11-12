Т-72 послужил базой для одной из самых мощных в мире реактивных систем

Сирийский Golan-1000 до сих пор остается одной из самых мощных в мире реактивных систем залпового огня на танковом шасси.

Первая демонстрация состоялась в конце весны 2018 года на одной из баз четвертой бронетанковой дивизии правительственной армии.

Именно специалисты этого элитного соединения, имеющие большой опыт в разработках и модернизации различных образцов колесной и гусеничной боевой техники, занимались созданием этой во многом уникальной штурмовой машины, прозванной в СМИ "ракетным монстром".

Считается, что платформой для РСЗО послужил долгое время эксплуатировавшийся в одной из бригад ходовой тренажер подготовки механиков-водителей основных боевых танков Т-72. С него демонтировали рубку с макетом 125-мм орудия и установили вращающуюся пусковую установку с тремя направляющими для запуска 500-мм ракетных снарядов массой до 500 кг с осколочно-фугасными боевыми частями.

До сих пор нет точных данных, какой дальностью обладают эти боеприпасы. Считалось, что они вряд ли способны бить больше чем на 1500 метров, потом стали писать о возможности поражать противника на дистанциях до 3000 метров, сейчас некоторые источники сообщают уже о 12000 метров.

Военные эксперты сомневаются в таких возможностях. Во-первых, точность на больших расстояниях будет очень маленькой. Во-вторых, Golan-1000 создавался именно для уничтожения объектов, находящихся в зоне прямой видимости.

Масса машины - 44000 кг. Мощность двигателя - 780 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч.

Первое применение состоялось лишь в декабре 2018 года, считается, что были некоторые проблемы с выпуском качественных боеприпасов. Боевой дебют подтвердил высокие характеристики установки - позиции боевиков буквально смели.

Неизвестно, сколько изготовили таких машин, есть разные мнения на этот счет.

Сейчас этот "штурмовой танк" в боях не используют но, если понадобится, его можно быстро перебросить в район проведения контртеррористической операции.