Трамп добился от суда временного запрета на раскрытие данных о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп добился временного запрета на публикацию документов, касающихся событий 6 января, когда сторонники республиканца штурмовали Капитолий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы суда.

Апелляционный суд приостановил решение нижестоящей инстанции, которая позволила публикацию документов. Это решение действует до тех пор, пока апелляция Трампа не будет рассмотрена по существу. Бывший американский лидер пытается через суд заблокировать разглашение сотен страниц бумаг, которые могут пролить свет на происходившее в Белом доме 6 января.

Ранее бумаги потребовал спецкомитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия. Трамп утверждает, что как бывший президент он сохраняет право главы государства отказывать конгрессу в получении определенных документов.

Напомним, 6 января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В США более 600 человек были обвинены в организации беспорядков в Капитолии, несколько десятков из них уже признали себя виновными.