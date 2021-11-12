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Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Новости
    12.11.2021, 13:33
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Николай Малышев/ТАСС Фото: Николай Малышев/ТАСС
Фото: Николай Малышев/ТАСС

Советский и российский писатель-сатирик, драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Причиной смерти артиста названа сердечная недостаточность. Виктору Михайловичу Коклюшкину было 75 лет. Он родился в Москве 27 ноября 1975 года. Является автором знаменитых юмористических монологов "Але, Люся", "Мы с Петькой", "Одноклассники", "Конкурс красоты", и многих других.

Он многие годы выступал со своими концертами, также его монологи исполняли Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и прочие известные юмористы.

Принимал участие в передачах "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало". За свою жизнь написал более 10 книг.

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