Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Советский и российский писатель-сатирик, драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Причиной смерти артиста названа сердечная недостаточность. Виктору Михайловичу Коклюшкину было 75 лет. Он родился в Москве 27 ноября 1975 года. Является автором знаменитых юмористических монологов "Але, Люся", "Мы с Петькой", "Одноклассники", "Конкурс красоты", и многих других.

Он многие годы выступал со своими концертами, также его монологи исполняли Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и прочие известные юмористы.

Принимал участие в передачах "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало". За свою жизнь написал более 10 книг.