В ОАК рассказали о новых тактических приемах для Су-75 Checkmate

Легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate позволит реализовывать новые тактические приемы в рамках сетецентрических операций.

- Самолет изначально создается как платформа для целого семейства авиакомплексов, в том числе опционально пилотируемых и беспилотных. Это не просто дань моде. Уже на ранней стадии проекта мы закладываем в Checkmate широкие возможности использования в сетецентрических операциях. Истребитель сможет обмениваться информацией с другими авиационными комплексами и беспилотниками, наводить их на цели. Применение беспилотной версии машины позволит реализовать новые тактические приемы, - рассказал ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Технический облик Checkmate сформирован, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Помимо технологий пятого поколения преимуществом самолета являются открытая архитектура с возможностью адаптации под нужды заказчика.

- Среди однодвигательных истребителей пятого поколения подобными характеристиками может похвастаться только F-35. Но наш самолет экономически выгоднее, - отметил Чемезов. Ранее он сообщил, что стоимость летного часа Су-75 будет в семь раз ниже, чем у F-35.