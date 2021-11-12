В США прогнозируют смерть автомобилей с ДВС в 2035 году

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что Штаты поставили задачу добиться 100-процентного сокращения углеродных выбросов к 2035 году, таким образом, под ударом оказываются и угольные теплоэлектростанции, и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Заявление Керри сделал на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26).

"Президент Байден поставил очень агрессивную цель - сделать так, чтобы 50% новых автомобилей, продаваемых в США в 2030 году имели электрические моторы, а уже к 2035 году мы надеемся, что 100% них будут электрическими. Ford и GM подписались под это, они верят, что это отличный план", - сказал Керри.

Ранее агентство Reuters подсчитало, что крупнейшие автопроизводители в сумме уже заявили инвестиции в наращивание производства электромобилей в объеме 515 млрд долларов до 2030 года. Крупнейшая программа в этой части у концерна Volkswagen - 110 млрд долларов.