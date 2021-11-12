Вертолет Ми-8/17 стал вторым по популярности в мире

Российские военно-транспортные вертолеты Ми-8/17 стали вторыми по популярности в мире. Такой вывод сделали в исследовании мирового рынка вертолетов аналитической компании Defence IQ.

По данным исследователей, во всем мире эксплуатируется почти три тысячи российских винтокрылых машин семейства Ми-8/17, а это почти 14 процентов от общемирового парка военных вертолетов, пишет ТАСС. Кстати, в десятку самых популярных вертолетов вошли также Ми-24/35. Они стоят на вооружении различных стран мира, всего их около одной тысячи и это 4 процента от общемирового парка.

Первое место по популярности принадлежит американскому вертолету семейства S-70/UH-60 Black Hawk. Эти машины составляют 19 процентов общемирового парка. На третьем месте - ударные вертолеты семейства AH-64 Apache. В мире их 1,2 тысячи, около шести процентов общемирового парка военных винтокрылых машин.