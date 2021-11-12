Указ губернатора Воронежской области от 12 ноября 2021 года № 199-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, от 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у, от 27.08.2020 № 355-у, от 21.09.2020 № 391-у, от 25.09.2020 № 406-у, от 09.10.2020 № 431-у, от 23.10.2020 № 443-у, от 06.11.2020 № 449-у, от 24.11.2020 № 464-у, от 26.11.2020 № 466-у, от 04.12.2020 № 475-у, от 26.12.2020 № 491-у, от 29.01.2021 № 15-у, от 12.02.2021 № 28-у, от 26.02.2021 № 34-у, от 04.03.2021 № 43-у, от 25.05.2021 № 93-у, от 22.06.2021 № 116-у, от 30.06.2021 № 123-у, от 12.07.2021 № 132-у, от 20.08.2021 № 159-у, от 08.10.2021 № 176-у, от 08.10.2021 № 177-у, от 10.10.2021 № 178-у, от 13.10.2021 № 179-у, от 22.10.2021 № 183-у) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. В подпункте "а":

- в абзаце пятом слова "без привлечения зрителей, по отдельному регламенту" заменить словами "с привлечением зрителей в количестве не более 50 % от вместимости объекта спорта";

- в абзаце шестом слова "без привлечения зрителей" заменить словами "с привлечением зрителей в количестве не более 50 % от вместимости объекта спорта".

1.1.2. В подпункте "г":

- в абзаце девятом слова "с 23 октября 2021 года" исключить;

- дополнить абзацем следующего содержания:

"Запрещается осуществление деятельности, не приостановленной в соответствии с настоящим подпунктом, в период с 23:00 до 6:00;".

1.1.3. Подпункт "ж" признать утратившим силу.

1.2. В пункте 41:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"41. Установить, что не допускается посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) без предъявления сертификата о вакцинации COVID-19 или сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, или отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа с момента исследования, или действующей справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лицами, не достигшими 18 лет, без сопровождения родителей или иных законных представителей зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляются следующие виды деятельности:";

- абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"- деятельность организаций общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами предприятий общественного питания, доставки заказов, организаций, деятельность которых направлена на осуществление питания в трудовых и других коллективах (в том числе детских), при условии отсутствия доступа иных посетителей, а также оказание услуг общественного питания на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, автовокзалов, автостанций, на объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов);";

- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"- организация и проведение профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта;

- организация и проведение чемпионатов, первенств, кубков России, всероссийских и межрегиональных соревнований в рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного Минспортом России, физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня в рамках реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Воронежской области и муниципальных образований Воронежской области, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

- осуществление спортивной подготовки и (или) тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации или Воронежской области;

- осуществление розничной торговли в торговых центрах (комплексах), торгово-развлекательных центрах (комплексах);

- осуществление розничной торговли в объектах торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций);

- деятельность спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун.";

- абзац восьмой признать утратившим силу.

1.3. В абзаце первом пункта 43 слова "в возрасте 65 лет и старше" заменить словами "в возрасте 60 лет и старше".

1.4. В абзаце шестом пункта 8 слова "с 21:00 до 6:00" заменить словами "с 23:00 до 6:00".

1.5. В пункте 9:

- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"- обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;";

- абзац третий признать утратившим силу;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

"- предусмотреть освобождение от работы в течение 2 дней работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с сохранением заработной платы.".

1.6. Пункты 121, 141-146 признать утратившими силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с 13 ноября 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







