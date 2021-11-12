Вышел трейлер боевика "Крепость" с Брюсом Уиллисом и Шеннен Доэрти

Из уважения с прошлым заслугам старика обойдемся без горьких попрёков, просто констатируем факт: появился трейлер очередного би-муви с Брюсом Уиллисом. Называется лента "Крепость" (Fortress). Поставил ее Джеймс Кален Брэссак ("Кровавое озеро: Нападение миног-убийц", "Вирус мертвецов", "Выжить в игре" с тем же Уиллисом). Сценарий создал Алан Хорснэйл ("Полночь на злаковом поле" с тем же Уиллисом и Меган Фокс).

Более того, команда настолько воодушевлена, что уже заявила сиквел картины, постановкой которого займется Джош Штернфилд.

Сюжет прост, как мычание: отставной офицер и его сын дают веский отпор банде злобных супостатов.

В других ролях: Чад Майкл Мюррэй ("Агент Картер"), Джесси Меткалф и Шон Кэнан (оба - "Отчаянные домохозяйки"), Шеннен Доэрти ("Зачарованные"), Сер'Дариус Блэйн ("Стартрек: Возмездие").

Релиз - 17 декабря.