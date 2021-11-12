Вышел трейлер третьего сезона сериала "Ханна"

Третий сезон сериала "Ханна" (Hanna) вышел YouTube-канале Amazon Prime Video. Премьера запланирована на 24 ноября.

В центре сюжета молодая девушка, которая в младенчестве была выкрадена законспирированной организацией "Ультракс", воспитывающей сверхуспешных убийц. Ее забрал оттуда Эрик, ставший ребенку суровым наставником. Ханну волнует вопрос ее происхождения, поэтому она возвращается в "Ультракс", вступает в сговор с бывшим агентом ЦРУ для того, чтобы разрушить организацию изнутри. В третьем сезоне, повествует трейлер, девушку начинают подозревать в двойной игре.

Шоу основано на фильме 2011 года с Сиршей Ронан.

В ролях - Эсме Крид-Майлс, Мирей Инос, Дермот Малруни, Юэль Киннаман.