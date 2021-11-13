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13.11.2021 09:44
Рубрика: Общество

Археологи нашли в Перу массовое захоронение времен культуры чиму

Текст: Сергей Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В древнем городе Чан-Чан на севере Перу обнаружено массовое захоронение времен культуры чиму.

Фото: iStock
В Перу найдена древняя гробница с мумиями

В могиле, расположенной в 500 км к северу от столицы Перу Лимы, были захоронены 25 мужчин, женщин и детей. Но в основном археологи обнаружили останки молодых женщин в возрасте 30 лет и младше. По словам перуанского археолога Хорхе Менесеса, скелеты прекрасно сохранились. В могиле, которая занимает небольшой участок площадью 10 кв. метров, ученые также нашли 70 керамических сосудов и других предметов, например, иголки для текстиля.

Город Чан-Чан, столица царства Чиму, занимал территорию более 20 квадратных километров. В период расцвета в городе, название которого означает "ослепительное солнце", проживало около 30 000 человек. Объект, где до сих пор можно увидеть улицы, узкие коридоры и широкие площади, террасы и основания пирамид, находится в Красном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Империя Чиму, высокоразвитая культура доколумбовой эпохи, существовала примерно с 900 до середины XV века и простиралась от побережья Тихого океана на территории современного Перу до Эквадора. По некоторым данным, в 1470 году последний правитель Чиму был побежден Тупаком Юпанки, правителем Империи Инков в эпоху ее расцвета. После этого земля чиму была присоединена к государству инков.

Артефакты доколумбовой довольно часто обнаруживаются в Перу. Так, в октябре рабочие случайно наткнулись в Лиме на остатки могильника, в котором были найдены керамические сосуды возрастом 2000 лет. В период с 2011 по 2016 год ученые нашли могилу, в которой обнаружились останки 140 детей в возрасте 5-14 лет и кости более 200 лам. Исследователи подозревают, что это захоронение - результат ритуальных жертвоприношений: чиму приносили в жертву детей и животных, чтобы умилостивить местных богов.

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