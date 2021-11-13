Из дома комика Тимура Родригеза украли миллионы

42-летний российский шоумен, резидент Comedy Club Тимур Родригез лишился крупной суммы денег и драгоценных украшений.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленники проникли в дом артиста в деревне Глухово в Подмосковье. Как уточнено, сообщение о краже в полицию поступило днем 12 ноября.

"В ходе проверки установлено, что неизвестные проникли к нему в частный дом по улице Ильинской и похитили порядка $45 тысяч (свыше 3,2 миллионов рублей), а также ювелирные изделия", - отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Тимур Керимов (настоящая фамилия) родился в 1979 году в Пензе в семье актера кукольного театра. Снялся в фильмах и сериалах "Счастливы вместе", "Солдаты", "Служебный роман. Наше время", "Мамы 3". Озвучивает и дублирует мультфильмы. Женат на Анне Девочкиной, которая родила шоумену двух мальчиков - Мигеля и Даниэля.