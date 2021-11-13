Новая вспышка птичьего гриппа выявлена на юге Японии

Новая вспышка птичьего гриппа произошла в Японии. На ферме в префектуре Кагосима нашли несколько мертвых птиц. В их крови обнаружен высокопатогенный штамм Н5.

Принято решение об уничтожении почти 39 тысячи пернатых. Введен запрет на транспортировку кур и яиц. В районе, где выявлены очаги заболевания, уничтожат 143 тысячи кур, сообщает агентство Kyodo.

Это уже вторая вспышка птичьего гриппа на этой неделе. Первая произошла на севере страны - в префектуре Акита.

РИА Новости напоминает и о самой масштабной вспышке в истории страны. Осенью прошлого года и весной 2021-го в 50 хозяйствах было уничтожено почти 10 миллионов кур.