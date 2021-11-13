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Появился трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака"

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    13.11.2021, 20:23
Текст:   Кристина Верховцева

Disney сообщила о выходе нового полнометражного мультфильма по вселенной "Ледникового периода". На этот раз главным персонажем будет ласка по имени Бак, который знаком зрителям по предыдущим частям "Эра динозавров" и "Столкновение неизбежно".

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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Студия представила на своем YouTube-канале тизер-трейлер мультфильма под названием "Ледниковый период: Приключения Бака Уайлда" (The Ice Age Adventures of Buck Wild). Судя по ролику, одноглазого Бака будут сопровождать опоссумы Эдди и Крэш, которые также появлялись в предыдущих фильмах. События будут происходить в подземном Затерянном мире, где живут динозавры. Не обойдется и без основных героев "Ледникового периода" - мамонтов Мэнни и Элли, ленивца Сида и тигра Диего.

- Я люблю семейные воссоединения! - восклицает Сид в видео.

Премьеру обещают 28 января 2022 года.

Напомним, первая часть мультфильма "Ледниковый период" вышла в 2002 году и была достаточно успешной. В 2006 году появилась вторая часть - "Глобальное потепление". Далее последовали "Эра динозавров", "Континентальный дрейф", "Столкновение неизбежно". Создатели уже несколько лет назад заявляли об отдельном проекте, посвященном Баку, но изначально в планах было производство мультсериала. После его решили переработать и сделать фильм, объединив с приключениями опоссумов.

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