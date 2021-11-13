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Появился второй трейлер мультфильма "Бука. Мое любимое чудище"

Новости
    13.11.2021, 14:05
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали второй трейлер российского мультфильма "Бука. Мое любимое чудище". Ознакомиться с полнометражной вариацией сказки про принцессу и чудовище можно будет только в 2022 году.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Согласно промо, своенравная Варвара (Любовь Аксенова) сбегает из дворца, спасаясь от обычных для царей-отцов планов выгодно для государства выдать дочь замуж. Принцесса уже состоит в нежной переписке с неким принцем, к которому и отправляется прямиком через лес. По пути она попадает в жилище Буки (Алексей Чумаков), изрядно перепугав чудище (сине-бурая шкура, рога и нелепые уши в наличии) и его комического спутника - зайца (Тимур Родригез). Последний-то и надоумил чудище вернуть "человечиху" отцу за выкуп. Во время путешествия Варвара проникается к Буке симпатией, которая оказывается взаимной.

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