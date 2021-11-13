Президент Беларуси поручил упорядочить доставку гуманитарной помощи на границе

Ситуация на рубежах страны постоянно находится под контролем белорусского руководителя. В субботу Александр Лукашенко, в частности, поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе, сообщает пресс-служба президента.

Новостные порталы напоминают, что еще в четверг на совещании с правительством глава государства предложил перевезти детей беженцев в санатории и поручил подготовить для этого все необходимое. Но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе, элементарно накормить, уточняет Telegram-канал "Пул первого".

В этой связи Лукашенко поручил военным оперативно обустроить палатки, где будет формироваться вся поступающая гуманитарная помощь. В них же предусмотрено питание детей и распределение помощи среди беженцев. "Ответственные к выполнению задачи уже приступили", - подтверждают новостные порталы.

Кстати

Комментируя ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе, заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности нижней палаты парламента РБ Александр Маркевич, слова которого цитирует БЕЛТА, обратил внимание на тот факт, что "польские власти всерьез делают вид, будто их военные не принимали участия во вторжении в Ирак весной 2003 года и последовавшей за ним войне в Ираке, а с марта 2002-го до июля 2021 года не принимали участия в войне в Афганистане. Как будто это не польские силовики в нарушение всех международных и цивилизационных правил избивали и избивают, травят газом и собаками, выдавливают людей, пытающихся попасть в ЕС, чтобы получить статус беженца. Будто не они на днях разместили воинские контингенты вблизи наших границ, включая танки "Леопард", вертолеты и беспилотную авиацию".

Парламентарий убежден, что всем заинтересованным сторонам необходимо садиться и договариваться, как урегулировать ситуацию мирным путем. "Скромного заявления Международной организации по миграции еще в сентябре 2021 года, в котором они чрезвычайно встревожены положением скопившихся на границе Беларуси с Евросоюзом мигрантов, с призывом позаботиться об их благополучии и необходимости решать проблему путем диалога на основе принципа верховенства права явно недостаточно", - констатировал белорусский политик.