Путин: Миграционные кризисы были созданы самими странами Запада

Миграционные кризисы были созданы самими странами Запада. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, которое было показано в эфире телеканала "Россия 24". Решение миграционного кризиса должно быть найдено - и в интересах Беларуси, и в интересах ЕС.

"Россия здесь абсолютно не причем", - подчеркнул он.

Он также отметил, что ему прежде всего жалко детей мигрантов, которые находятся на границе Беларуси и Польши.

Глава государства также выразил надежду, что Александр Лукашенко и Ангела Меркель в ближайшее время проведут разговор.