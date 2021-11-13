Умерла актриса из "Легавого" Галина Воробьева

10 ноября на 83-м году жизни умерла советская, российская актриса театра, кино и ТВ Галина Александровна Воробьева. Об этом сообщили в Рыбинском драматическом театре, где артистка служила с 1976 по 2015 год.

"Галина Александровна - одна из тех редких профессионалов, которые в своем служении театру отдавали всю себя целиком. Необыкновенное обаяние, врожденный аристократизм, тонкая психология, ироничность, оригинальное чувство юмора, тонкий ум, богатый опыт очень непростой жизни - это те личностные качества, которые позволяли Галине Александровне быть неповторимой актрисой", - сказано в некрологе.

Галина Воробьева родилась 22 апреля 1939 года в Горьком. В 1961-м окончила Горьковское театральное училище. Карьеру начала в том же году горьковском Театре юного зрителя.

Среди экранных работ - комедия с Толкалиной и Чиндяйкиным "Артисты" и роль Нюры Земляникиной в многосерийном детективе "Легавый".