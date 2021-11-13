Чекунков: Больше 20% школ ДФО находятся в аварийном состоянии

Свыше 20 процентов школ Дальнего Востока находятся в аварийном состоянии, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Сегодня во Владивостоке он проводит стратегическую сессию по развитию образования на Дальнем Востоке.

"К сожалению, пока более 20 процентов школ Дальнего Востока находятся в аварийном состоянии. 22 процента ребят вынуждены заниматься во вторую и даже третью смену. Это, конечно, не способствует повышению академических результатов. Тем не менее есть хорошие примеры - высокие результаты олимпиадников Хабаровского края, есть прогрессивные школы в Республике Саха (Якутия). И каждый регион должен подтягиваться к самой высокой планке. Сейчас мы находимся в столице Дальнего Востока - Владивостоке, и Приморье также должно стремиться к первым позициям", - отметил он.

По его мнению, нужно сосредоточиться на привлечении педагогов и преподавателей, которых не хватает в учебных заведениях ДФО.

Алексей Чекунков подчеркнул, что развитие Дальнего Востока, названное президентом РФ Владимиром Путиным приоритетным, невозможно без продуманной политики по воспитанию, образованию и повышению благополучия молодых дальневосточников.