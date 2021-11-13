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13.11.2021 18:31
Рубрика: Происшествия

Под Самарой задержали продавца справок о противопоказаниях к вакцинации

Текст: Валентина Зотикова (Самара)

В Самарской области полиция задержала 28-летнего местного жителя: он подозревается в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, молодого человека задержали в ходе "проверочной закупки" в городе Кинель. Он пояснил полицейским, что деньги за "липовые" справки перечислялись ему на банковскую карту. Поддельные документы отправлялись заказчикам курьером.

По предварительным данным, только с мая по июль текущего года им были изготовлены подложные справки для 10 человек.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Вакцинация от коронавируса

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