Под Самарой задержали продавца справок о противопоказаниях к вакцинации

В Самарской области полиция задержала 28-летнего местного жителя: он подозревается в подделке медицинских справок о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, молодого человека задержали в ходе "проверочной закупки" в городе Кинель. Он пояснил полицейским, что деньги за "липовые" справки перечислялись ему на банковскую карту. Поддельные документы отправлялись заказчикам курьером.

По предварительным данным, только с мая по июль текущего года им были изготовлены подложные справки для 10 человек.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.