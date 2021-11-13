В Башкирии началось строительство парка "Патриот"

В поселке Алкино Чишминского района началось строительства парка "Патриот". Об этом сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

- Наконец-то мы утрясли все формальности и приступили к работам. Уже в июне здесь начнутся военно-патриотические сборы для ребят. Полностью завершить парк планируем к 2024 году. Мы признательны Минобороны за предоставленную территорию бывшей воинской части, - написал Радий Хабиров.

По его словам, в парке планируется создать спортивную и воинскую части, а также досуговые зоны. Сейчас идет строительство "Партизанской деревни". В парк уже передали большой шатер, который приобрели для Нацфинала чемпионата WorldSkills Russia в Уфе. Этот шатер будут использовать как закрытый плац и спортплощадку. Также в парке построят стрельбище.

Радий Хабиров пообещал, что в "Патриоте" появится трасса по пересеченной местности для проведения различных региональных состязаний, в том числе "Гонки героев".

- Мы хотим, чтобы в парк приезжали семьи с детьми: посмотреть технику, пострелять, поесть солдатской каши. Здесь появится пруд, кафе. Наша главная задача - создать всесезонные условия для военно-патриотического воспитания молодежи, сделать этот парк центром притяжения для людей всех возрастов, - подчеркнул глава Башкирии.