В Башкирии началось строительство парка "Патриот"

Новости

Семья погибшей во время потопа жительницы Ялты получит миллион рублей 16:30
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Челябинской области 16:05
Минцифры готово платить за поиск утечек персональных данных 15:41
В Петербурге рассказали о праздновании Нового года в условиях ограничений 15:01
В Югре стая бродячих собак насмерть загрызла женщину 14:40
Почти два миллиона жителей Петербурга завершили полный цикл вакцинации 14:35
Из дома комика Тимура Родригеза украли миллионы 14:20
На МКАД водитель погиб, врезавшись в неисправную "Газель" 14:12
В Петербурге посетителям разрешат находиться в ресторане до полуночи 14:09
Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису на границе Беларуси с ЕС 14:04
Путин поздравил коллектив театра Вахтангова с юбилеем 13:54
Более 4 тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году 13:46
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек 12:49
За год центры отдыха Кубани приняли около миллиона детей 12:17
Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу 12:05
Путин назвал алармистскими заявления о якобы подготовке вторжения на Украину 12:05
Польская полиция нашла тело гражданина Сирии вблизи границы с Беларусью 11:45
Боец Усман Нурмагомедов доставлен в Махачкалу 11:04
Ассанжу разрешили жениться в тюрьме 10:36
Госпогранкомитет Беларуси: Около 100 мигрантов перешли на территорию Польши 10:25
В МИД РФ назвали абсурдными обвинения из-за ситуации на белорусско-польской границе 10:16
Замминистра энергетики Украины пообещал закупать газ у Словакии 09:39
Эксперт Новиков рассказал, подорожает ли к Новому году икра 09:17
Стало известно время и место прощания с академиком Евгением Чазовым 08:55
В Счетной палате оценили возможности цифрового рубля в борьбе с мошенниками 08:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
15 мудрых фраз от человека со светлыми мыслями Виктора Коклюшкина
13.11.2021 16:53
Рубрика: Власть

В Башкирии началось строительство парка "Патриот"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба главы РБ Фото: пресс-служба главы РБ
Фото: пресс-служба главы РБ

В поселке Алкино Чишминского района началось строительства парка "Патриот". Об этом сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото: Роман Щербенков
Как в молодежном центре в Брестской крепости воспитывают патриотов

- Наконец-то мы утрясли все формальности и приступили к работам. Уже в июне здесь начнутся военно-патриотические сборы для ребят. Полностью завершить парк планируем к 2024 году. Мы признательны Минобороны за предоставленную территорию бывшей воинской части, - написал Радий Хабиров.

По его словам, в парке планируется создать спортивную и воинскую части, а также досуговые зоны. Сейчас идет строительство "Партизанской деревни". В парк уже передали большой шатер, который приобрели для Нацфинала чемпионата WorldSkills Russia в Уфе. Этот шатер будут использовать как закрытый плац и спортплощадку. Также в парке построят стрельбище.

Радий Хабиров пообещал, что в "Патриоте" появится трасса по пересеченной местности для проведения различных региональных состязаний, в том числе "Гонки героев".

- Мы хотим, чтобы в парк приезжали семьи с детьми: посмотреть технику, пострелять, поесть солдатской каши. Здесь появится пруд, кафе. Наша главная задача - создать всесезонные условия для военно-патриотического воспитания молодежи, сделать этот парк центром притяжения для людей всех возрастов, - подчеркнул глава Башкирии.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Путин поговорит с Лукашенко о транзите газа в Европу
Производство инъекционного "Арепливира" начнется уже в декабре
Гинцбург: Введение QR-кодов поможет избежать значимых мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 39 256 случаев COVID-19 в 85 регионах
Овечкин опередил Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах