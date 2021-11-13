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13.11.2021 20:35
Рубрика: Общество

Гимназия Новороссийска победила в конкурсе "Большая перемена"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Победителем Всероссийского конкурса "Большая перемена", финал которого состоялся в субботу в Международном детском центре "Артек" в Крыму, стала гимназия № 1 Новороссийска. Об этом сообщается на официальной странице суперфинала во "ВКонтакте".

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Как рассказали "РГ" в гимназии-победителе, их учебное заведение выиграло благодаря большему количеству финалистов - 12 призеров.

- В основе всего лежала школа, ваша школа, школы, которые учили ваших родителей, которые учили нас, - сказал перед награждением победителей министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко. - Именно школы брали ответственность, чтобы помочь прийти в жизнь, дать новые знания, воспитать нас, стать нашими друзьями. Сегодня мы будем поздравлять 30 лучших школ страны.

Кстати, новороссийская гимназия удерживает лидерство второй год подряд. Таким образом, знамя победителя остается в этих стенах, но перешло в новые руки.

Как отметил ведущий торжественной церемонии, каждое учреждение образования получит по два миллиона рублей.

Кстати

По данным оргкомитета, в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", который проводится по нацпроекту "Образование" в рамках проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", приняли участие 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвовали ребята, прошедшие несколько этапов отбора.

Финалисты, объединившись в команды "авторов перемен", решали задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разрабатывали проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Для ребят подготовлена культурная программа от участников арт- кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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