Названа причина ДТП с шестью погибшими в Челябинской области

В Челябинской области устанавливают обстоятельства и причины аварии с участием двух автомобилей на 1711-м километре федеральной трассе М-5 в Саткинском районе.

По информации МВД-Медиа, водитель Mitsubishi Lancer 1984 года рождения, совершая обгон, допустил столкновение с автомашиной LADA Kalina, двигавшейся во встречном направлении, которой управлял мужчина 1995 года рождения. В результате отечественная легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Как уже сообщала "РГ", на месте происшествия от полученных травм скончались шесть человек, одна пострадавшая доставлена в больницу Сатки.

На данном участке автодороги сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. К месту происшествия выехала оперативная группа МЧС России по Челябинской области, которая совместно со спасателями поисково-спасательной службы Златоуста проводит деблокацию. Для оказания психологической помощи направлены два психолога ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено 32 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек, четыре единицы техники.

Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей региона соблюдать безопасность на дороге. На Южном Урале усилились снегопады, может снижаться видимость. Необходимо соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию. При ухудшении погодных условий рекомендуется отложить поездки.