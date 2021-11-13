Умер джазмен, актер, поэт и философ Пер Оге Брандт

В возрасте 77 лет в Сансе, во Франции, 11 ноября умер датская "гуманитарная легенда" Пер Оге Брандт - философ, филолог, джазмен, поэт, актер, переводчик. Об этом сообщила Politiken.

Пер Оге Брандт родился в 1944 году в Буэнос-Айресе. Получил степень магистра романской филологии в Копенгагенском университете в 1971-м. Защитил докторскую диссертацию по семиотике в Сорбонне. Профессор семиотики. Крупнейший специалист по структурно-семиотическому анализу языка, словесности, музыки. Был приглашенным профессором в Парижском и Стэнфордском университетах, профессор Университета Кейс Вестерн резерв в США.

Переводил с немецкого, французского, испанского, португальского, датского, русского языков - Ницше, де Сада, Батая, Борхеса, Алексея Парщикова - главного представителя метареализма 80-х.