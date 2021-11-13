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Умер легендарный чехословацкий певец Мирослав Збирка

Новости
    13.11.2021, 18:42
Текст:   Олег Усков

10 ноября в Праге на 70-м году жизни умер Мирослав Збирка, чехословацкий, словацкий певец и автор песен, участник групп Modus и Limit.

Об этом сообщает национальная пресса со ссылкой на друзей и вдову артиста.

Причиной смерти певца названа пневмония. При этом подчеркивается, что артист не болел COVID, так как прошел вакцинацию.

Збирка родился 21 октября 1952 года в Братиславе в семье отца-словака и матери-англичанки. (Его родители познакомились в 1943-м в Лондоне при комично-романтичных обстоятельствах.)

Семья была музыкальной - Мирослав рос на Элвисе, "битлах", "роллингах" и других необходимых ориентирах.

В шестнадцать дебютировал как гитарист. В 80-м начал сольную карьеру, крайне далее успешную. В том же году выпустил первую пластинку.

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