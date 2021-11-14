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14.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля продолжит консолидироваться в диапазоне 72-74 к доллару и 82-84 к евро.

Динамика нефтяных котировок, движение американской валюты на глобальном рынке и динамика портфельных инвестиций в российские активы останутся основными факторами для курса рубля.

Валюты развивающихся стран, включая рубль, находятся под давлением из-за укрепления доллара в мире. Индекс доллара DXY превысил отметку 95 и обновил годовой максимум.

Поддержку доллару оказали нарастающая пятая волна COVID-19 в мире и ожидания более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС для сдерживания инфляции. Годовая инфляция в США в октябре подскочила до 30-летнего максимума в 6,2% против 2%-го таргета ФРС.

Ускорение инфляции наблюдалось по широкому спектру товаров и услуг, что вместе с ростом инфляционных ожиданий привело к увеличению социального и политического давления на ФРС. Американский ЦБ, вероятно, с нового года ускорит сокращение программы количественного смягчения и быстрее перейдет к повышению процентной ставки для сдерживания инфляции.

Рынок впервые стал закладывать уже три повышения ставки ФРС в следующем году. Ожидания снижения притока дешевой долларовой ликвидности и ужесточение финансовых условий в мире оказывают негативное влияние на рисковые активы, в том числе долговые и валютные рынки развивающихся стран.

Дополнительное давление на рубль оказывают возросший объем покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. Ведомство с 9 ноября по 6 декабря увеличило ежедневный объем покупок валюты на 72%, до рекордных 25,9 млрд рублей или около $360 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято $7,2 млрд.

Фото: iStock
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Наконец, увеличение геополитических рисков из-за ситуации на Украине и ситуации вокруг Беларуси ухудшили отношение международных инвесторов к российским активам.

Поддержку рублю окажет стартующей на этой неделе ноябрьский налоговый период. Согласно опросу Рейтер, суммарный объем налогов в этом месяце составит 2,1 трлн рублей. Продажи валютной выручки экспортерами для расчетов с бюджетом окажут позитивное влияние на рубль.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Основное давление на рынок нефти исходит со стороны данных по высокой инфляции в США в октябре, которые провоцируют глобальное укрепление доллара и ожидания более раннего повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Кроме того, ОПЕК+ понизила прогноз мирового спроса на нефть в текущем квартале, но по-прежнему ожидает дефицита в 2022 году. На рынок приходит понимание, что пик восстановительного роста мировой экономики пройден и далее нас ожидают более скромные темпы роста спроса. Есть и положительные новости, такие как увеличение числа авиаперевозок в мире, а также отсутствие реакции США на недостаточно активное увеличение добычи со стороны ОПЕК+. Восстановление нефтяных котировок к недавним максимумам будет осложнено крепкими позициями доллара в мире. Таким образом, сохраняются предпосылки для нахождения нефтяных котировок в диапазоне $80-83 за баррель сорта Brent.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- На минувшей неделе целый ряд причин привел к усилению волатильности на рынках. Это и неожиданно взлетевшие в октябре до 30-летних максимумов (6,2%) потребительские цены в США, что грозит более скорым подъемов ставок ФРС, и сохранение серьезных долговых проблем у крупнейших китайских застройщиков, и по-прежнему высокие темпы заболеваемости коронавирусом в мире. Дополнительным негативом для российского рынка под занавес недели стало снижение цен на сырьевые товары. Нефть корректировалась вниз на фоне локального risk off, а также ухудшения прогнозов спроса от ОПЕК и EIA. Еще один сдерживающий фактор для покупателей рублевых активов - нарастание геополитической напряженности из-за ситуации на белорусско-польской границе.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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На предстоящей неделе вектор движения российских биржевых индексов будет главным образом зависеть от общерыночных настроений, динамики нефтяных цен, степени напряженности геополитического фона. Участники торгов продолжат следить за ключевой экономической статистикой. Важным будет блок данных по Китаю за октябрь (15 ноября) - инвестиции в основной капитал, объёмы промышленного производства, розничных продаж, уровень безработицы.

В США подходит к концу сезон отчетности. Результаты за третий квартал на будущей неделе представят NVIDIA Corp., Alibaba, Walmart, Cisco, Baidu, Tyson Foods и др. В России 15-19 ноября финансовые отчеты представят Русагро, Ozon, МТС, Черкизово, банк "Санкт-Петербург" и др.

По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может двигаться на будущей неделе в пределах 4050-4250 пунктов, индекс РТС - 1720-1890 пунктов.

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