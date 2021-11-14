Постановление правительства Республики Дагестан от 8 сентября 2021 года № 227 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 134-ФЗ "О прожиточном минимуме Российской Федерации" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Дагестан на 2021 год на душу населения 10 875 рублей, для трудоспособного населения - 11854 рубля, пенсионеров - 9353 рубля, детей - 11338 рублей.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан Н.Омаров







