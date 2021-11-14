Постановление правительства Хабаровского края от 12 ноября 2021 года № 547-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) в пункте 32:

а) в абзаце первом слова "с учетом положений пункта З7 настоящего постановления" исключить;

б) в подпункте "б" слова "30 октября по 7 ноября" заменить словами "13 по 28 ноября";

2) в пункте 34:

а) в абзаце третьем слова "и железнодорожным" исключить;

б) в абзаце четвертом слова "торговых центров (торгово-развлекательных центров)," исключить;

в) дополнить абзацем следующего содержания:

при посещении торговых центров (торгово-развлекательных центров), магазинов общей площадью 1 000 кв. метров и более, перечень которых предусмотрен приложением № 2 к настоящему постановлению, - с 13 ноября 2021 г.";

3) пункт 37 признать утратившим силу;

4) в подпункте 5.3 пункта 5:

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"- работников, оказывающих банковские, финансовые и страховые услуги населению, в количестве не менее 70 процентов. Данное положение не распространяется на организации, уровень вакцинации работников против новой коронавирусной инфекции в которых составляет более 80 процентов;";

б) в абзаце седьмом слово "приложении" заменить словами "приложении № 1";

5) дополнить пунктами 51 - 54 следующего содержания:

"51. Допуск сотрудников, а также посетителей в здания, занимаемые Правительством края, администрацией Губернатора и Правительства края, органами исполнительной власти края, Законодательной Думой Хабаровского края, органами местного самоуправления муниципальных образований края, Контрольно-счетной палатой Хабаровского края, избирательной комиссией Хабаровского края, уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае, уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода вакцинированного либо справки.

52. Сотрудники администрации Губернатора и Правительства края, органов исполнительной власти края, имеющие документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, подлежат временному переводу на дистанционную работу с учетом положений Трудового кодекса Российской Федерации.

53. Руководителям государственных органов края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, указанных в пункте 51 настоящего постановления, принять меры по реализации пунктов 51, 52 настоящего постановления.

54. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти на территории Хабаровского края принять меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 51 настоящего постановления."";

6) в грифе приложения слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" заменить словами "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1";

7) дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 ноября 2021 г,, за исключением подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 1 декабря 2021 г.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев







