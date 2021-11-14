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14 ноября 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 13 ноября 2021 года № 156-рг "О мероприятиях, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 13 ноября 2021 г.
Опубликован 14 ноября 2021 г.

В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (в редакции постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.07.2021 № 12, от 19.10.2021 № 18, от 12.11.2021 № 19) и предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Организовать и обеспечить проведение по эпидемическим показаниям профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, лицам в возрасте 60 лет и старше в объеме не менее 80% от общей численности в следующие сроки:

до 18.12.2021 - первым компонентом или однокомпонентной вакциной;

до 20.01.2022 - вторым компонентом вакцины.

2. Пункт 1 настоящего распоряжения не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" (направлены письмом Минздрава России от 30.10.2021 № 30-4/И/2-17927).

3. Министерству здравоохранения Кузбасса:

3.1. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для проведения профилактических прививок.

3.2. Обеспечить ежедневное представление информации в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу о количестве лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в разрезе медицинских организаций.

3.3. Обеспечить представление в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу информации обо всех случаях поствакцинальных осложнений у лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в порядке, установленном СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

4. Заместителю председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социальной политики) Цигельнику А.М. обеспечить контроль за исполнением пункта 1 настоящего распоряжения.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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