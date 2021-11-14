На 100-летний день рождения Театра Вахтангова пришли более 5 тысяч человек

На Старом Арбате в Москве прошел самый необычный юбилей за всю историю Арбата. Театр Вахтангова отмечал свое 100-летие как еще никто и никогда. В этот день не было пафосных речей, шумных застолий и официальных торжеств. По задумке Римаса Туминаса 13 ноября объявили Днем тишины, и двери театра с утра и до вечера были открыты для публики.

Длинная очередь выстроилась на Арбате у парадного подъезда театра, и люди терпеливо дожидались возможности войти внутрь. Любой желающий затем мог свободно гулять по вахтанговским фойе и коридорам, заглянуть в музей, посидеть в зале, выпить кофе в буфете, взять автограф у артистов, встречающих гостей на каждом этаже. Во всех коридорах и фойе были развёрнуты необычайно интересные и красочные экспозиций костюмов и элементов реквизита известных спектаклей.

Директор театра Кирилл Крок сам выступал в роли экскурсовода, и рассказывал зрителям о наиболее интересных экспонатах театрального музея, показывая фронтовые письма и награды Владимира Этуша, костюмы и записки Василия Ланового, Юрия Яковлева, Юлии Борисовой… Сергей Маковецкий, собрав вокруг себя толпу поклонников, терпеливо отвечал на их вопросы и делился планами.

Ольга Тумайкина рассказывала о театральных традициях, отвечали на вопросы Ирина Купченко, Алексей Гуськов, Юлия Рутберг и многие многие другие. Практически в каждом уголке театра можно было увидеть это живое общение зрителей со своими кумирами. А в большом зале в это время звучали записи голосов ушедших вахтанговских звёзд, и публика, сидящая в тишине, слушала эти голоса прошлого, погружаясь в вахтанговскую историю.

Фото: Валерий Яков

Кабинеты директора и художественного руководителя тоже были открыты для гостей, и зрители с любопытством разглядывали их исторические интерьеры, фотографируясь на память. А внизу в центральном фойе угощали шампанским, разливая его всем желающим. Количество желающих не уменьшалось потому, что такого аншлага Старый Арбат давно не видел. Театр открыл двери для друзей, и друзей оказалось тысячи. И всем здесь были рады. И всех принимали, как родных. В этот прекрасный день 100-летнего юбилея главным человеком в Театре был зритель, он чувствовал себя как дома. И значит - праздник удался.

Прямая речь

- Мы думаем, что было не менее 5 тысяч посетителей, - рассказал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок о праздновании столетнего юбилея Театра. - Два раза мы были вынуждены остановить поток людей в театр, потому что не было свободных мест в гардеробе.