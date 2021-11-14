На авиасалоне Dubai Airshow 2021 презентовали самолет Checkmate

Первая зарубежная презентация легкого тактического самолета Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Самолет осмотрела делегация ОАЭ и представители ряда других стран, также состоится презентация воздушного судна для представителей СМИ.

Как сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех, иностранные делегации посетили специализированный павильон на Dubai Airshow, где представлен новейший истребитель. Также сегодня, в воскресенье 14 ноября, самолет будет представлен зарубежным СМИ - разработчик проведет открытую презентацию воздушного судна для журналистов.

"Первая международная презентация нового истребителя пятого поколения не случайно проходит именно здесь, на Dubai Airshow. На Ближнем Востоке ценят репутацию российского оружия, проявляют большой интерес к нашим передовым разработкам и заинтересованы в развитии партнерства с Россией. Checkmate малозаметен и хорошо оснащен, идеален по соотношению боевой эффективности и стоимости летного часа. Все это делает самолет уникальным предложением на международном рынке вооружений", - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Checkmate - первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, созданный компанией "Сухой", входящей в холдинг ОАК Госкорпорации Ростех. Впервые истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС 2021. Ключевые особенности самолета - его малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".