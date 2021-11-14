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14.11.2021,  
14:04
Текст:  Сергей Птичкин

На авиасалоне Dubai Airshow 2021 презентовали самолет Checkmate

Первая зарубежная презентация легкого тактического самолета Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Самолет осмотрела делегация ОАЭ и представители ряда других стран, также состоится презентация воздушного судна для представителей СМИ.

Как сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех, иностранные делегации посетили специализированный павильон на Dubai Airshow, где представлен новейший истребитель. Также сегодня, в воскресенье 14 ноября, самолет будет представлен зарубежным СМИ - разработчик проведет открытую презентацию воздушного судна для журналистов.

Фото: Пресс-служба корпорации “Иркут”
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"Первая международная презентация нового истребителя пятого поколения не случайно проходит именно здесь, на Dubai Airshow. На Ближнем Востоке ценят репутацию российского оружия, проявляют большой интерес к нашим передовым разработкам и заинтересованы в развитии партнерства с Россией. Checkmate малозаметен и хорошо оснащен, идеален по соотношению боевой эффективности и стоимости летного часа. Все это делает самолет уникальным предложением на международном рынке вооружений", - сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Checkmate - первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, созданный компанией "Сухой", входящей в холдинг ОАК Госкорпорации Ростех. Впервые истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС 2021. Ключевые особенности самолета - его малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

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